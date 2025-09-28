Локо Сф: Момчета, благодарим Ви за радостта, която донесохте на цяла България

ФК „Локомотив“ (София) поздравява националния отбор на България по волейбол за историческото представяне на Световното първенство и спечеления сребърен медал – за първи път от 55 години.

Вие доказахте, че България продължава да ражда таланти, а с вяра и правилна работа – възможностите ни нямат граници.

Момчета, благодарим Ви за радостта, която донесохте на цяла България. Вашият момент за злато ще настъпи, но Вие постигнахте най-важното – изкарахте хората на улицата и ни накарахте да се гордеем, че сме българи.

