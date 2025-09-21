Локо Сф измъкна реми от Добруджа

Добруджа и Локомотив София направиха 2:2 в двубой от 9-ия кръг на efbet Лига.

По този начин и двата отбора сложиха край на сериите си от поредни загуби, които за добричлии бяха 4, докато за столичните „железничари“ – 2. Спас Делев вкара за гостите в 53-ата минута след грешка на Димитър Пиргов. Лукас Кардозо изравни 10 минути след това от дузпа, отсъдена за нарушение на Митко Митков. В 72-ата минута Ерол Дост бе изгонен за груб фаул срещу Томаш Силва. Кардозо вкара втори гол за Добруджа в 80-ата минута с удар отблизо, но Локо Сф изравни чрез Ангел Лясков, който вкара в 86-ата минута след подаване на Кауе Карусо. С това равенство хората на Атанас Атанасов събраха 7 точки и излязоха на 13-о място във временното класиране, докато тимът на Станислав Генчев има 11 точки и вече е 6-и.

В 8-ата минута Айкут Рамадан центрира от ъглов удар вдясно от вратата и намери Лукас Кардозо на далечната греда. Той прати топката във вратарското поле, където играч на Добруджа се сблъска с Мартин Величков, който изпусна топката и тя падна на волето на Димитър Пиргов. Той я прати в мрежата, но бе отсъдено нарушение и резултатът остана 0:0!

Четири минути по-късно Мартин Величков спаси удар от упор на Матеус Леони, който получи топката от Богдан Костов.

Натискът на добруджанци продължи, а в играта на гостите от София имаше доста браг. Постепенно столичните „железничари“ напипаха ритъма на играта си и също започнаха да провеждат по-опасни атаки към вратата на Галин Григоров.

В добавеното време на първата част Добруджа отново създаде опасност пред вратата на „железничарите“ след статично положение, след като Величков не успя да изчисти топката и тя стигна до Кардозо, който я прати към Пиргов, но той стреля неточно с глава и така полувремето завърши без голове.

В 52-ата минута Кардозо падна в наказателното поле, но Георги Кабаков сигнализира, че играта трябва да продължи.

При ответната атака Локо София стигна до гол! След изпълнение на тъч за домакините, топката бе хвърлена към Димитър Пиргов. Капитанът опита да върне към вратаря Галин Григоров, но вместо това, той „асистира“ на Спас Делев, който се озова с кълбото в крака в наказателното поле и вкара гол за 1:0 в полза на Локо София!

Последва натиск на Добруджа, като в 60-ата минута Богдан Костов получи извеждащо подаване в наказателното поле, но бе изблъскан от Митко Митков и Кабаков отсъди дузпа за домакините! Зад топката застана Лукас Кардозо, който с хладнокръвен удар в 63-ата минута излъга Величков – 1:1!

Така се стигна до 72-ата минута, когато Ерол Дост вдигна високо крака си, но бе изпреварен от Томаш Силва и го фаулира грубо в средата на терена. Съдията Георги Кабаков не се поколеба и веднага показа червен картон на халфа от Локо София!

Последна още по-масиран натиск на Добруджа и в 80-ата минута футболистите на Атанас Атанасов успяха да оформят пълния обрат! Аарон Апия подаде на Томаш Силва, който нахлу в наказателното поле вдясно от вратата на Локо София и пусна успореден пас към Кардозо и той отблизо реализира втория си гол!

Локомотив София обаче, не се предаде и още в 86-ата минута изравни! Ангел Лясков пое топката на левия фланг и подаде към Кауе Карусо, който задържа топката в наказателното поле и я върна към Лясков, който с плътен удар реализира в лявата част от вратата за 2:2!

Възползвайки се от численото си предимство, домакините упражниха сериозен натиск в търсене на трети гол в мрежата на Величков.

В 6-ата минута от добавеното време топката бе изсипана в наказателното поле на гостите след свободен удар, но удар на Малик Фал бе неточен. До края на срещата така и не се стигна по повече голови положения и мачът завърши без победител!

В следващия кръг добруджанци ще гостуват на Берое на 29 септември, докато Локомотив София ще посрещне ЦСКА на 27 септември.

