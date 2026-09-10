Локо Сф и Митко Митков се разделиха по взаимно съгласие

Фланговият футболист напуска клуба след период, белязан от тежка контузия, като записа само седем официални мача

„Локомотив“ и Митко Митков се разделиха по взаимно съгласие, съобщиха официално от клуба.

Престоят на фланговия футболист в отбора беше белязан от тежка контузия, която ограничи възможностите му за изява. В резултат Митков успя да запише едва седем официални мача с екипа на „Локомотив“.

От клуба благодариха на футболиста за времето, прекарано в отбора, и му пожелаха здраве и бъдещи успехи.

„Ръководството на „Локомотив“ благодари на Митко Митков и му пожелава здраве и успехи в личен и професионален план“, заявиха от клуба.