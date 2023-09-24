Локо Сф и Лудогорец затварят десетия кръг в efbet Лига

В последния двубой от програмата на десетия кръг в efbet Лига Локомотив София посреща Лудогорец Разград.

Сблъсъкът в столичния квартал „Надежда“ започва в 20:30 и ще бъде свирен от Волен Чинков.

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ – ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД

„Железничарите“ прекъснаха серията си от четири поредни загуби в последния кръг, когато надделяха в дербито със Славия като гост с 2:1. Това бе и първи успех за новия старши треньор Данило Дончич. Така Локомотив влиза в мача с Лудогорец като 11-и в подреждането с 9 точки. Карлос Франса е наказан за мача с „орлите“.

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Шампионът Лудогорец пристига в София като седми в класирането с 13 точки. „Орлите“ стъпиха накриво в последния си мач от първенството, измъквайки късно домакинско равенство 2:2 с Ботев Пловдив. Въпреки това разградчани постигнаха категоричен успех с 4:0 срещу Спартак Търнава в първия си мач от груповата фаза на Лигата на конференциите. Аут заради травми са Квадво Дуа, Антон Недялков, Дени Групер и Диниш Алмейда.

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В последния мач между двата клуба, играл се през месец април тази година в Разград, Лудогорец надделя с 1:0 над Локомотив. Автор на единственото попадение бе Игор Тиаго.

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ЕКИПИТЕ

ЛОКОМОТИВ: червено-черни фланелки, черни гащета, черни чорапи

ЛУДОГОРЕЦ: изцяло в бяло

БИЛЕТИТЕ

Пропуските за срещата ще се продават на касите на стадион „Локомотив“. Цените са следните:

– VIP билет сектор „А“ – 50.00 лв.

– Ложа 1 сектор „А“ – 15.00 лв.

– Пенсионери и ученици сектор „А“ – 6.00 лв.

– Редовен билет – 12.00 лв.

– Гости сектор „Г“ – 12.00 лв.

– Пенсионери и ученици сектор „Г“ – 6.00 лв.

ПОСЛЕДНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

21.04.2023 Лудогорец – Локомотив 1:0

01.10.2022 Локомотив – Лудогорец 1:0

05.12.2021 Локомотив – Лудогорец 2:4

21.08.2021 Лудогорец – Локомотив 5:0

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