Локо Сф и Лудогорец затварят десетия кръг в efbet Лига
В последния двубой от програмата на десетия кръг в efbet Лига Локомотив София посреща Лудогорец Разград.
Сблъсъкът в столичния квартал „Надежда“ започва в 20:30 и ще бъде свирен от Волен Чинков.
ЛОКОМОТИВ СОФИЯ – ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД
„Железничарите“ прекъснаха серията си от четири поредни загуби в последния кръг, когато надделяха в дербито със Славия като гост с 2:1. Това бе и първи успех за новия старши треньор Данило Дончич. Така Локомотив влиза в мача с Лудогорец като 11-и в подреждането с 9 точки. Карлос Франса е наказан за мача с „орлите“.
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Шампионът Лудогорец пристига в София като седми в класирането с 13 точки. „Орлите“ стъпиха накриво в последния си мач от първенството, измъквайки късно домакинско равенство 2:2 с Ботев Пловдив. Въпреки това разградчани постигнаха категоричен успех с 4:0 срещу Спартак Търнава в първия си мач от груповата фаза на Лигата на конференциите. Аут заради травми са Квадво Дуа, Антон Недялков, Дени Групер и Диниш Алмейда.
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В последния мач между двата клуба, играл се през месец април тази година в Разград, Лудогорец надделя с 1:0 над Локомотив. Автор на единственото попадение бе Игор Тиаго.
ЕКИПИТЕ
ЛОКОМОТИВ: червено-черни фланелки, черни гащета, черни чорапи
ЛУДОГОРЕЦ: изцяло в бяло
БИЛЕТИТЕ
Пропуските за срещата ще се продават на касите на стадион „Локомотив“. Цените са следните:
– VIP билет сектор „А“ – 50.00 лв.
– Ложа 1 сектор „А“ – 15.00 лв.
– Пенсионери и ученици сектор „А“ – 6.00 лв.
– Редовен билет – 12.00 лв.
– Гости сектор „Г“ – 12.00 лв.
– Пенсионери и ученици сектор „Г“ – 6.00 лв.
ПОСЛЕДНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА
21.04.2023 Лудогорец – Локомотив 1:0
01.10.2022 Локомотив – Лудогорец 1:0
05.12.2021 Локомотив – Лудогорец 2:4
21.08.2021 Лудогорец – Локомотив 5:0