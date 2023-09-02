Локо Сф и Етър в битка за ценни три точки

Съботната програма в еfbet Лига започва с двубоя между Локомотив София и Етър Велико Търново.

Двата тима се изправят един срещу друг от 19:00 часа на стадион „Локомотив“ в столичния квартал „Надежда. Мачът ще бъде ръководен от Кристиян Колев.

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ – ЕТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Столичните „железничари“ са в серия от три поредни загуби, след като паднаха от Арда, Хебър и Крумовград. Неубедителното им представяне ги оставя на 12-ото място с шест точки.

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Етър от своя страна не се намира в по-добра позиция. Новакът в елита все още няма победа от началото на сезона и е на предпоследното място със само една точка след равенството с Берое. Хърватският нападател Ловре Кнежевич ще бъде картотетиран в БФС преди гостуването на етърци на Локомотив София, съобщиха от клуба. Треньорският щаб ще преценява дали Кнежевич е готов за игра. 30-годишният мексикански бранител Хосе Карлос ван Ранкин е извън нея, тъй като е необходимо време за уреждане на документите му и работна виза.

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Последният мач между двата тима бе през 2017 година, когато Етър победи с 3:1 в двубой от 22-рия кръг на Втора лига.

ЕКИПИТЕ:

Локомотив София – червено-черна фланелка, черни гащета, червени чорапи

Етър – бяла фланелка, бели тащета, бели чорапи

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