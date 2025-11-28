петък, ноември 28, 2025
Последни:
Спорт

Локо Сф и Арда с нулево равенство

Редактор

Локомотив София и Арда завършиха наравно 0:0 в първи мач от 17 кръг от efbet Лига.

Двата отбора не създадоха кой знае колко голови положения на тежкия терен и не успяха да си отбележат попадения. Тимовете са съседи в класирането с по 20 точки.

Двубоят започна равностойно, като в първите 10-15 минути липсваха сериозни опасности пред двете врати. Локомотив София поиска наказателен удар за игра с ръка на Джелал Хюсеинов, но след преценка на Великов и ВАР ситуацията не бе счетена за нарушение.

Малко по-късно стражът на домакините Мартин Величков пресече опасно извеждащо подаване на Серкан Юсеин към Андре Шиняшики, предотвратявайки потенциална голова ситуация.

Най-чистото положение в срещата дойде малко преди почивката и беше за гостите от Арда. След центриране от левия фланг Андре Шиняшики намери Патрик Луан в малкото наказателно поле, но Величков реагира навреме и спря удара на нападателя от близка дистанция.

В началото на второто полувреме Бирсент Карагарен отправи силен удар от пряк свободен удар, който премина над вратата на Локомотив. Непосредствено преди изпълнението главният съдия Великов получи схващане и се наложи кратка медицинска намеса.

Около четвърт час преди края Арда създаде ново опасно положение. Андре Шиняшики стреля в близкия ъгъл след комбинация със Светослав Ковачев, но Величков отново демонстрира добър рефлекс и спаси.

Локомотив София отвърна с удар от пряк свободен удар на Спас Делев, който премина над напречната греда.

Двубоят завърши без попадения – резултат, който отразява равностойната игра и сигурните намеси на двамата вратари.

Интересно от мрежата

Вижте още

БФС обяви кога Септември приема Лудогорец за Купата

Редактор

Ново дарение за Спартак Вн

Редактор

Черно море победи Монтана като гост

Редактор

Pin It on Pinterest