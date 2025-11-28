Локо Сф и Арда с нулево равенство

Локомотив София и Арда завършиха наравно 0:0 в първи мач от 17 кръг от efbet Лига.

Двата отбора не създадоха кой знае колко голови положения на тежкия терен и не успяха да си отбележат попадения. Тимовете са съседи в класирането с по 20 точки.

Двубоят започна равностойно, като в първите 10-15 минути липсваха сериозни опасности пред двете врати. Локомотив София поиска наказателен удар за игра с ръка на Джелал Хюсеинов, но след преценка на Великов и ВАР ситуацията не бе счетена за нарушение.

Малко по-късно стражът на домакините Мартин Величков пресече опасно извеждащо подаване на Серкан Юсеин към Андре Шиняшики, предотвратявайки потенциална голова ситуация.

Най-чистото положение в срещата дойде малко преди почивката и беше за гостите от Арда. След центриране от левия фланг Андре Шиняшики намери Патрик Луан в малкото наказателно поле, но Величков реагира навреме и спря удара на нападателя от близка дистанция.

В началото на второто полувреме Бирсент Карагарен отправи силен удар от пряк свободен удар, който премина над вратата на Локомотив. Непосредствено преди изпълнението главният съдия Великов получи схващане и се наложи кратка медицинска намеса.

Около четвърт час преди края Арда създаде ново опасно положение. Андре Шиняшики стреля в близкия ъгъл след комбинация със Светослав Ковачев, но Величков отново демонстрира добър рефлекс и спаси.

Локомотив София отвърна с удар от пряк свободен удар на Спас Делев, който премина над напречната греда.

Двубоят завърши без попадения – резултат, който отразява равностойната игра и сигурните намеси на двамата вратари.

