Локо Пд започва новия сезон с домакинство на Арда
Жребият за новия сезон 2024/2025 на Първа лига бе изтеглен днес в София.
Локомотив ще срещне Арда в първия кръг. “Черно-белите” ще са домакини на “Лаута”.
Програмата на Локомотив по кръгове:
1 кръг: Локомотив – Арда
2 кръг: Ботев (ПД) – Локомотив
3 кръг: Локомотив – Левски
4 кръг: Берое – Локомотив
5 кръг: Локомотив – Черно море
6 кръг: Септември – Локомотив
7 кръг: Локомотив – Локомотив (СФ)
8 кръг: Ботев (ВР) – Локомотив
9 кръг: Локомотив – ЦСКА 1948
10 кръг: Локомотив – Крумовград
11 кръг: Лудогорец – Локомотив
12 кръг: Локомотив – Хебър
13 кръг: Спартак – Локомотив
14 кръг: Локомотив – ЦСКА-София
15 кръг: Славия – Локомотив
Точните дати и часове ще бъдат определени допълнително от СТК към БФС.