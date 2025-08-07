Локо Пд започна подготовка за визитата на Арда

Представителният отбор на Локомотив поднови тренировки след победата над ЦСКА София.

„Черно-белите“ получиха два дена почивка, а вчера започнаха подготовка за гостуването на Арда. Срещата в Кърджали е насрочена за понеделник (11.08) от 21:15 часа.

Хуан Переа и Тодор Павлов вече са на линия и взеха участие в днешното занимание.

Под ръководството на Душан Косич днес се готви и Енес Мишев. Той е едно от новите попълнения в състава на Локомотив U18, който спечели тазгодишното издание на международния юношески турнир под егидата на Христо Бонев.

