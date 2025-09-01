Локо Пд удължи успешно партньорство

Днес беше подписан нов договор за партньорство между ПФК Локомотив Пловдив и „Party Drinks“ за доставка на трапезна вода „Айсберг“.

С това двете страни затвърждават своето дългогодишно сътрудничество, изградено върху доверие, общи ценности и стремеж към високи резултати.

„Party Drinks“ остава верен партньор на клуба и ще продължи да подкрепя „черно-белите“ в техния път към нови спортни върхове. Трапезна вода „Айсберг“ ще бъде част от ежедневието както на първия отбор, така и на детско-юношеската школа!

Повече информация за нашите партньори можете да намерите на следните адреси:

Party Iceberg трапезна вода

www.partydrinksbg.com

www.icebergwaterbg.com

Facebook

Twitter



