Локо Пд стартира подготовка за визитата на Спартак Вн

Представителният отбор на Локомотив поднови днес тренировки след равенството с Черно море.

“Черно-белите” стартираха подготовката си за втората си визита във Варна. Двубоят със Спартак е в събота (30.08) от 19:00 часа.

Локомотив проведе днешната си тренировка на “Лаута”. В лагера на “черно-белите” продължава да има няколко човека с вирусно заболяване. Спортно-техническият щаб бе принуден да вземе решение тимът да не остане във Варна и да се прибере в Пловдив.

Под ръководството на Душан Косич днес тренираха юношите от отбора до 18 години Енес Мишев и Радослав Палазов.

