Локо Пд с трима нови в групата за дербито с Ботев

Юлиан Илиев, Антон Фасе и Жуниор Бурбан са на разположение на Душан Косич за пловдивското дерби

Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) се изправя срещу Ботев (Пловдив) в дербито от 9-ия кръг на Първа лига. Срещата е днес, 13 септември, от 20:30 часа на стадион „Христо Ботев“.

Старши треньорът Душан Косич определи група от 22 футболисти за двубоя. Сред избраниците попаднаха и трите нови попълнения на „черно-белите“ – Юлиан Илиев, Антон Фасе и Жуниор Бурбан. Те ще бъдат на разположение на наставника за срещата тази вечер.

Групата на Локомотив (Пловдив): Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Адриан Кова, Далил Али, Андрей Киндриш, Денис Кирашки, Милан Петрович, Тодор Павлов, Лукас Риян, Ефе Али, Миха Търдан, Александър Александров, Райън Ляйтън, Ивайло Иванов, Юлиан Илиев, Парвиз Умарбаев, Жулиан Лами, Севи Идриз, Крист Лонгвил, Аксел Велев, Антон Фасе и Жуниор Бурбан.

Пловдивското дерби е един от акцентите в програмата на деветия кръг, като двата градски съперника ще премерят сили на стадион „Христо Ботев“.