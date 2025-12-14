Локо Пд разгроми Монтана за Купата

Монтана отпадна от турнира за Купата на България след загуба с 0:4 в гостуването на Локомотив (Пловдив) от 1/8-финалите на турнира.

Това беше и последната среща на „сините“ за 2025-та година.

В 26-ата минута домакините поведоха с първата си добра контраатака. Севи Идриз се измъкна от опеката на Соломон Джеймс, центрира и Хуан Переа с глава прати топката в опразнената от Васил Симеонов врата. Монтанчани отвърнаха с хубав изстрел на Петър Атанасов в 33-ата минута, който обаче беше отразен от Петър Зовко. В следващата атака Локомотив покачи на 2:0, след като удар на Каталин Иту не беше отразен по най-добрия начин от Симеонов и при добавката Переа вкара втория си гол в срещата. В 39-ата минута Ефе Али покачи на 3:0, засичайки с глава центриране от свободен удар. В края на първото полувреме централният защитник на Монтана Ариан Мършуля беше изгонен за изблъскване без топка на Хуан Переа.

Това позволи на пловидвчани да диктуват събитията през втората част, която започна с двойно спасяване на Васил Симеонов в 52-ата минута. Шест по-късно стражът отново не позволи разликата да се увеличи. Само минута след това обаче Иту вкара четвърти гол за „черно-белите“. Кошмарът за монтанчани продължи и те направиха принудителна смяна, след като Мартин Михайлов получи контузия. В 68-ата минута Васил Симеонов блесна с нови две намеси в една ситуация. Гостите все пак имаха своя добър шанс в 75-ата минута, след като влезлият като резерва Иван Коконов стреля от далечна дистанция, но изпълнението му беше отразено от Зовко.

В първия си официален двубой през 2026-та година Монтана е домакин на ЦСКА 1948.

