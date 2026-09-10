Локо Пд привлече френски нападател

Жуниор Бурбан е седмото ново попълнение на „черно-белите“ през това лято

ПФК Локомотив Пловдив официално привлече Жуниор Бурбан. Нападателят подписа договор за три години с „черно-белите“ и стана седмото ново попълнение на отбора през летния трансферен период.

Бурбан е роден на 11 април 2000 г. във Ван, Франция. Преминал е през школата на Лориен, а в кариерата си е играл за Лориен II, Ван и люксембургския Прогрес Нийдеркорн.

За последно нападателят е бил част от френския Кевили.

От Локомотив Пловдив приветстваха новото попълнение и му пожелаха успех с екипа на клуба.