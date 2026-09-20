Локо Пд приема ЦСКА в дербито на 10-ия кръг

„Черно-белите“ са без четирима контузени, а Юлиан Илиев няма право да играе срещу ЦСКА

Представителният отбор на Локомотив Пловдив се изправя срещу ЦСКА (София) в един от очакваните с най-голям интерес двубои от 10-ия кръг на Първа лига. Срещата е днес, 20 септември, от 17:45 часа на стадион „Христо Бонев“ в Пловдив.

Локомотив ще бъде без Севи Идриз, Александър Александров, Енцо Еспиноса и Мартин Русков, които пропускат срещата заради контузии.

Участие няма да вземе и Юлиан Илиев. Футболистът е под наем от ЦСКА и няма право да играе срещу „червените“.

За първи път в групата на Локомотив попадна защитникът Матеус Брито. Сред избраниците за срещата е и Димитър Мрънков, който е част от втория отбор на „черно-белите“.

Групата на Локомотив за мача

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Адриан Кова, Матеус Брито, Далил Али, Андрей Киндриш, Денис Кирашки, Милан Петрович, Тодор Павлов, Лукас Риян, Ефе Али, Миха Търдан, Райън Ляйтън, Йоан Джелепов, Ивайло Иванов, Парвиз Умарбаев, Жулиан Лами, Крист Лонгвил, Аксел Велев, Димитър Мрънков, Антон Фасе и Жуниор Бурбан.