Локо Пд приема Берое

Локомотив Пловдив посреща Берое в мач от 15-ия кръг на efbet Лига.

Срещата на стадион „Локомотив“ в Пловдив започва в 18:00ч. Двубоят ще бъде ръководен от Георги Гинчев и се очертава като важен за амбициите на двата отбора в първенството. Пловдивчани ще търсят победа, за да затвърдят позициите си в горната част на таблицата, докато гостите от Стара Загора се нуждаят от точки, за да се отдалечат от опасната зона.

Локомотив Пловдив заема четвъртата позиция в класирането с 24 точки. Локомотив Пловдив влиза в мача след служебна загуба с 0:4 в градското дерби с Ботев Пловдив. Седмицата беше доста напрегната за пловдивчани след неприятния инцидент, при който вратарят на Ботев Даниел Наумов беше ударен с бутилка минерална вода в главата от фен на Локо. Позитивното за Локо е, че капитанът на тима Димитър Илиев ще се завърне в игра. Той дълго време лекуваше травма и беше на линия за дербито с Ботев, но остана на пейката, а впоследствие не успя да вземе и участие заради прекратения мач.

От своя страна, Берое се намира на 12-о място с едва 14 точки от 13 срещи. Старозагорци са в опасна близост до зоната на изпадащите и се нуждаят спешно от точки, за да подобрят позицията си. Разликата от 10 точки между двата отбора показва ясно различните цели, които преследват в настоящия сезон.

Срещата ще се играе без фенове на Локомотив Пловдив заради наказание след ексцесиите на пловдивското дерби. Само ограничена бройка привърженици на Берое ще могат да присъстват на стадион „Локомотив“.

ЕКИПИТЕ

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ: бяло-черна фланелка, бели гащета, бели чорапи

БЕРОЕ: изцяло в зелено

През изминалия сезон Берое постигна три победи над Локомотив Пловдив, като едната бе на 1/8-финалите за Sesamе Купа на България.

