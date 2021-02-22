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Спорт 

Локо Пд поздрави Михаил Юмерски

Недялко Тенев

На днешната дата празнува бившият футболист на Локомотив Михаил Юмерски – той чества своя 50-годишен юбилей!

Юноша на Локомотив (Пловдив) (треньор: Атанас Ангелов);
Шампион на България за деца с Локомотив (Пловдив) (1985);
играл в Локомотив (Пловдив) (1988/97, А група; 2000-пролет/01, Б група), ЦСКА (София) (1997/99, А група), Етър (Велико Търново) (1999-есен, Б група), Рилски спортист (Самоков) (2001/01, Б група);

Мачове/голове в А група: 166/7;
Мачове за Локомотив (Пловдив): 186/5 (А група: 152/4; Б група: 34/1);
Дебют за Локомотив (Пловдив): 13.08.1988 срещу Сливен (1:3);
Мачове/голове в Европейските клубни турнири за Локомотив (Пловдив): 1/0 (за Купата на УЕФА);
Бронзов медалист с Локомотив (Пловдив) (1992)

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