Локо Пд посреща Монтана
Отборите на Локомотив Пловдив и Монтана се изправят един срещу друг в двубой от осминафиналите на Sesame Купа на България.
Срещата ще се играе днес от 16:00 часа на стадион „Лаута“ и ще бъде ръководена от главния съдия Тодор Киров. Срещата може да проследите на живо в ефира на Диема спорт и Дарик радио.
„Смърфовете“ достигнаха до тази фаза на турнира след победа над Марек в предишния кръг. В първенството тимът на Душан Косич се намира на шесто място във временното класиране с 29 точки, въпреки че в последните си шампионатни срещи записа серия от четири мача без победа, включително загуби от ЦСКА и Арда Кърджали.
Монтана също премина без проблеми през 1/16-финалите, като елиминира Марек. Отборът на Анатоли Нанков завърши календарната година на 14-о място в efbet Лига с актив от 15 точки. Формата на тима не е убедителна, като в последните си шест шампионатни срещи монтанчани не записаха победа, а в последните два кръга допуснаха поражение от Локомотив София и равенство срещу Ботев Враца.
През настоящия сезон двата отбора вече се срещнаха два пъти в първенството. Двубоят в Монтана завърши при резултат 1:1, докато срещата в Пловдив не излъчи победител и приключи 0:0.
Гостите от Монтана ще бъдат без Важебах Сакор и Костадин Илиев, които са наказани и няма да вземат участие в двубоя.
ЕКИПИТЕ
ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ: Бяло-черни фланелки, черни гащета, черни чорапи
МОНТАНА: Сини фланелки, сини гащета, сини чорапи
БИЛЕТИТЕ
Билети за мача се продават онлайн ТУК
Касите на стадиона отварят в 10:00 часа и ще работят до края на първото полувреме
Цените на билетите са:
Трибуна “Бесика” – 20 лева
Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна “Бесика” – 10 лева
Южна трибуна – 20 лева
Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за Южна трибуна – 10 лева
Трибуна „Спортклуб“ – 30 лева
Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна „Спортклуб“ – 15 лева
ДОСЕГАШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА
28.11.2025 Локомотив Пловдив – Монтана 0:0
28.07.2025 Монтана – Локомотив Пловдив 1:1
15.04.2021 Монтана – Локомотив Пловдив 0:1
30.10.2020 Локомотив Пловдив – Монтана 2:2
29.11.2016 Локомотив Пловдив – Монтана 2:0
12.08.2016 Монтана – Локомотив Пловдив 0:3
14.05.2016 Локомотив Пловдив – Монтана 2:0