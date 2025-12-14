Локо Пд посреща Монтана

Отборите на Локомотив Пловдив и Монтана се изправят един срещу друг в двубой от осминафиналите на Sesame Купа на България.

Срещата ще се играе днес от 16:00 часа на стадион „Лаута“ и ще бъде ръководена от главния съдия Тодор Киров. Срещата може да проследите на живо в ефира на Диема спорт и Дарик радио.

„Смърфовете“ достигнаха до тази фаза на турнира след победа над Марек в предишния кръг. В първенството тимът на Душан Косич се намира на шесто място във временното класиране с 29 точки, въпреки че в последните си шампионатни срещи записа серия от четири мача без победа, включително загуби от ЦСКА и Арда Кърджали.

Монтана също премина без проблеми през 1/16-финалите, като елиминира Марек. Отборът на Анатоли Нанков завърши календарната година на 14-о място в efbet Лига с актив от 15 точки. Формата на тима не е убедителна, като в последните си шест шампионатни срещи монтанчани не записаха победа, а в последните два кръга допуснаха поражение от Локомотив София и равенство срещу Ботев Враца.

През настоящия сезон двата отбора вече се срещнаха два пъти в първенството. Двубоят в Монтана завърши при резултат 1:1, докато срещата в Пловдив не излъчи победител и приключи 0:0.

Гостите от Монтана ще бъдат без Важебах Сакор и Костадин Илиев, които са наказани и няма да вземат участие в двубоя.

ЕКИПИТЕ

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ: Бяло-черни фланелки, черни гащета, черни чорапи

МОНТАНА: Сини фланелки, сини гащета, сини чорапи

БИЛЕТИТЕ

Билети за мача се продават онлайн ТУК

Касите на стадиона отварят в 10:00 часа и ще работят до края на първото полувреме

Цените на билетите са:

Трибуна “Бесика” – 20 лева

Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна “Бесика” – 10 лева

Южна трибуна – 20 лева

Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за Южна трибуна – 10 лева

Трибуна „Спортклуб“ – 30 лева

Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна „Спортклуб“ – 15 лева

ДОСЕГАШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

28.11.2025 Локомотив Пловдив – Монтана 0:0

28.07.2025 Монтана – Локомотив Пловдив 1:1

15.04.2021 Монтана – Локомотив Пловдив 0:1

30.10.2020 Локомотив Пловдив – Монтана 2:2

29.11.2016 Локомотив Пловдив – Монтана 2:0

12.08.2016 Монтана – Локомотив Пловдив 0:3

14.05.2016 Локомотив Пловдив – Монтана 2:0

