Локо Пд победи ЦСКА с гол от засада

ЦСКА отстъпи на Локомотив в Пловдив с 0:1 в мач от XIII Кръг на Първа лига.

Домакините отбелязаха победното попадение от засада в 16-та минута.

В 19-та Петър Занев удари греда, а добри възможности за гол пропуснаха Али Соу, Тони Уот и Кристиян Малинов.

В следващия кръг тимът ни гостува на Етър на 30 октомвриот 18:30 часа.

Състав на ЦСКА: 13. Густаво Бусато (в), 28. Пламен Гълъбов, 25. Раул Албентоса, 11. Петър Занев (к), 18. Брадли Мазику, 15. Кристиян Малинов, 26. Валентин Антов, 14. Вив Соломон-Отабор, 8. Греъм Кери, 9. Тони Уот, 22. Али Соу

Резерви: 30. Витаутас Черниаускас (в), 2. Стойчо Атанасов, 3. Жеферсон Телес, 24. Нуно Томаш, 6. Рубен Пинто, 20. Тиаго Родригес, 10. Евандро