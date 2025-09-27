Локо Пд надделя над Левски

Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) се върна на победния път и спечели домакинството си на Левски (София).

„Черно-белите“ надвиха „сините“ с 1:0, а единственото попадение в мача бе дело на Хуан Переа в 34-ата минута.

Първото сериозно положение се откри пред гостите. В 4-ата минута Мустафа Сангаре направи рейд по десния фланг, който приключи с изстрел. Боян Милосавлиевич излезе и успя да спаси. В 12-ата минута мощен шут от дистанция бе уловен от Светослав Вуцов. В 29-ата минута центриране от Марин Петков бе засечено от Кристиян Димитров, Милосавлиевич нямаше проблеми да улови. В 33-ата минута Локомотив откри резултата! Хуан Переа попречи на Майкон да изнесе топката, нападателят на пловдивчани продължи да пресира своя противник, който се подхлъзна, а Переа се възползва от това, овладя топката и стреля за 1:0!

В 62-ата минута Локомотив можеше да удвои своята преднина. Многоходова комбинация завърши с хитър пас на Лами към Каталин Иту. Румънецът стреля опасно, но Вуцов изби. В 70-ата минута Боян Милосавлиевич трябваше да се намесва след далечен удар на Майкон. В 90-ата минута Макун шутира от дистанция, но без проблеми за стража на Локомотив.

Следващата среща на пловдивчани е гостуване на Септември. Двубоят в София ще се състои в петък (03.10) от 17:30 часа на стадион „Локомотив“ в квартал Надежда.

Facebook

Twitter



Shares