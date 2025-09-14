Локо Пд II загуби визитата си на Загорец

Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) допусна поражение в поредния кръг от Югоизточната Трета лига.

„Черно-белите“ отстъпиха като гости на Загорец с 0:1.

Двубоят в Нова Загора завърши с минимален успех за домакините след попадение в 26-ата минута. Тогава, при центриране от ляво, Мартин Стоилов засече с глава и вкара за крайното 1:0. Локомотив можеше да изравни в хода на срещата чрез Валери Божинов-младши, Станимир Празов и Димитър Драганов, който нацели гредата.

Следващата среща на Локомотив е домакинство на Асеновец. Двубоят е насрочен за неделя (21.09) от 17:00 часа на „Лаута“.

