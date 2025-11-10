Локо Пд II загуби визитата си на Созопол

Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) допусна поражение при гостуването си на Созопол.

“Черно-белите” отстъпиха на “небесносините” с 0:3. Двубоят се игра днес от 14:30 часа на стадион “Арена Созопол”.

Домакините откриха резултата в 17-ата минута чрез Габриел Джантов. В 60-ата минута Созопол покачи на 2:0 с гол на Борислав Трендафилов, а отново той бе точен за крайното 3:0 в 67-ата минута. В хода на срещата локомотивци имаха няколко опасни положения пред вратата на домакините. В три от случаите бяха маркирани и съмнителни засади.

На 16 ноември Локомотив II приема Родопа (Смолян). Двубоят от 17-тия кръг е с начален час 14:30.

