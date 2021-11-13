Локо Пд II загуби от Несебър
Отборът на Локомотив II загуби гостуването си на ОФК Несебър.
“Сините” надделяха над “черно-белите” с минималното 1:0 на стадион “Градски”.
Домакините стигнаха до победата с попадение през първата част на двубоя. Локомотив II успя да организира няколко добри положения пред вратата на ОФК Несебър, до гол не се стигна, а гредата също помогна на “сините”. Треньорът Господин Мирчев, който за първи път води “черно-белите”, остана доволен от играта на своите момчета, въпреки поражението.
Стартовият състав и резервите за Локомотив II:
|81
|Кристиан Христов Томов – ВРАТАР
|19
|Иван Василев Михайлов
|61
|Видол Димитров Сейменски
|15
|Тодор Василев Павлов
|25
|Петър Бориславов Петров – КАПИТАН
|77
|Антон Бориславов Коспартов
|13
|Тони Иванов Лесов
|7
|Иван Илиянов Арамазов
|14
|Васил Атанасов Църцев
|10
|Александър Митков Колев
|20
|Петър Димитров Андреев
|Резерви
|1
|Стилян Костадинов Иванов – ВРАТАР
|16
|Мартин Дойков Иванов
|44
|Даниел Венциславов Маджаров
|11
|Иван Ангелов Узунов
|91
|Александър Веселинов Василев
|34
|Велислав Ивайлов Шопов
|9
|Борислав Филипов Гадженаков