Локо Пд II загуби от Несебър

Отборът на Локомотив II загуби гостуването си на ОФК Несебър.

“Сините” надделяха над “черно-белите” с минималното 1:0 на стадион “Градски”.

Домакините стигнаха до победата с попадение през първата част на двубоя. Локомотив II успя да организира няколко добри положения пред вратата на ОФК Несебър, до гол не се стигна, а гредата също помогна на “сините”. Треньорът Господин Мирчев, който за първи път води “черно-белите”, остана доволен от играта на своите момчета, въпреки поражението.

Стартовият състав и резервите за Локомотив II:

81 Кристиан Христов Томов – ВРАТАР 19 Иван Василев Михайлов 61 Видол Димитров Сейменски 15 Тодор Василев Павлов 25 Петър Бориславов Петров – КАПИТАН 77 Антон Бориславов Коспартов 13 Тони Иванов Лесов 7 Иван Илиянов Арамазов 14 Васил Атанасов Църцев 10 Александър Митков Колев 20 Петър Димитров Андреев

Резерви 1 Стилян Костадинов Иванов – ВРАТАР 16 Мартин Дойков Иванов 44 Даниел Венциславов Маджаров 11 Иван Ангелов Узунов 91 Александър Веселинов Василев 34 Велислав Ивайлов Шопов 9 Борислав Филипов Гадженаков