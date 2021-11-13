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Спорт 

Локо Пд II загуби от Несебър

Недялко Тенев

Отборът на Локомотив II загуби гостуването си на ОФК Несебър.

“Сините” надделяха над “черно-белите” с минималното 1:0 на стадион “Градски”.

Домакините стигнаха до победата с попадение през първата част на двубоя. Локомотив II успя да организира няколко добри положения пред вратата на ОФК Несебър, до гол не се стигна, а гредата също помогна на “сините”. Треньорът Господин Мирчев, който за първи път води “черно-белите”, остана доволен от играта на своите момчета, въпреки поражението.

Стартовият състав и резервите за Локомотив II:

81 Кристиан Христов Томов – ВРАТАР
19 Иван Василев Михайлов
61 Видол Димитров Сейменски
15 Тодор Василев Павлов
25 Петър Бориславов Петров – КАПИТАН
77 Антон Бориславов Коспартов
13 Тони Иванов Лесов
7 Иван Илиянов Арамазов
14 Васил Атанасов Църцев
10 Александър Митков Колев
20 Петър Димитров Андреев
 Резерви
1 Стилян Костадинов Иванов – ВРАТАР
16 Мартин Дойков Иванов
44 Даниел Венциславов Маджаров
11 Иван Ангелов Узунов
91 Александър Веселинов Василев
34 Велислав Ивайлов Шопов
9 Борислав Филипов Гадженаков

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