Локо Пд II с поражение от Несебър

Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) записа поражение в четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Черно-белите“ отстъпиха на Несебър с 1:2 на помощния терен на „Лаута“.

В 24-ата минута гостите организираха бърза контраатака, като след извеждащо подаване нападателят на Несебър откри резултата за 0:1. В 36-ата минута, след изпълнение на ъглов удар, „сините“ успяха да стигнат до второ попадение. В последната минута на първото полувреме Иван Узунов намали на 1:2. Той се разписа след мощен шут от дистанция.

През втората част Локомотив доминираше, като „черно-белите“ на няколко пъти имаха шансове да възстановят равенството, но не съумяха да стигнат до попадение.

Следващата среща на Локомотив II е гостуване на Марица (Пловдив). Двубоят е насрочен за неделя (31.08) от 18:00 часа.

