Локо Пд II с класика над Асеновец

Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) записа класическа победа над Асеновец в поредния кръг от Югоизточната Трета лига.

Двубоят се игра на помощния терен на „Лаута“, а „черно-белите“ съвсем заслужено спечелиха с 3:0.

В 20-ата минута Локомотив откри резултата чрез Валери Божинов-младши. Минута преди края на първата част Аксел Велев покачи на 2:0. Крайното 3:0 оформи Севи Идриз в 70-ата минута на срещата.

В следващия кръг Локомотив II почива.

Локомотив Пд II 1 Христиан Венциславов Божков – ВРАТАР 4 Тодор Ивайлов Нейчев – КАПИТАН 78 Севи Севитин Идриз 6 Мерт Дурсун Салим 11 Аксел Нешков Велев 21 Пламен Маринов Петров 10 Иван Ангелов Узунов 80 Низар Омар Алруб 7 Валери Валериев Божинов 9 Виан Тодоров Станков 30 Александър Александров Александров

Резерви 23 Антонио Лъчезаров Вардин – ВРАТАР 13 Тони Иванов Лесов 99 Кристиян Георгиев Хаджиниколов 44 Станислав Венциславов Витанов 12 Николай Петров Георгиев 91 Кристиян Атанасов Ташков 22 Калоян Илков Панов 77 Даниел Венциславов Маджаров 14 Алекс Асенов Местов

Главен Треньор: Димитър Александров Дерменджиев

