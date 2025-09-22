Локо Пд II с класика над Асеновец
Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) записа класическа победа над Асеновец в поредния кръг от Югоизточната Трета лига.
Двубоят се игра на помощния терен на „Лаута“, а „черно-белите“ съвсем заслужено спечелиха с 3:0.
В 20-ата минута Локомотив откри резултата чрез Валери Божинов-младши. Минута преди края на първата част Аксел Велев покачи на 2:0. Крайното 3:0 оформи Севи Идриз в 70-ата минута на срещата.
В следващия кръг Локомотив II почива.
|Локомотив Пд II
|1
|Христиан Венциславов Божков – ВРАТАР
|4
|Тодор Ивайлов Нейчев – КАПИТАН
|78
|Севи Севитин Идриз
|6
|Мерт Дурсун Салим
|11
|Аксел Нешков Велев
|21
|Пламен Маринов Петров
|10
|Иван Ангелов Узунов
|80
|Низар Омар Алруб
|7
|Валери Валериев Божинов
|9
|Виан Тодоров Станков
|30
|Александър Александров Александров
|Резерви
|23
|Антонио Лъчезаров Вардин – ВРАТАР
|13
|Тони Иванов Лесов
|99
|Кристиян Георгиев Хаджиниколов
|44
|Станислав Венциславов Витанов
|12
|Николай Петров Георгиев
|91
|Кристиян Атанасов Ташков
|22
|Калоян Илков Панов
|77
|Даниел Венциславов Маджаров
|14
|Алекс Асенов Местов
Главен Треньор: Димитър Александров Дерменджиев