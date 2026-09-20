Локо Пд и ЦСКА закриват 10-ия кръг в efbet Лига

„Червените“ преследват първото място, а „черно-белите“ ще опитат да се върнат на победния път след загубата в пловдивското дерби

Локомотив Пловдив приема ЦСКА в заключителния двубой от 10-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион „Христо Бонев“ започва от 17:45 часа, а главен съдия е Мариян Гребенчарски.

Локомотив влиза в мача на 11-о място с 6 точки, като до момента всички точки и отбелязани голове на тима са дошли на собствен терен. „Черно-белите“ ще търсят реакция след поражението с 0:2 от Ботев в градското дерби.

Старши треньорът Душан Косич няма да може да разчита на контузените Севи Идриз, Александър Александров, Енцо Еспиноса и Мартин Русков. Юлиан Илиев също няма да играе, тъй като е преотстъпен от ЦСКА и няма право да се изправи срещу „червените“. Защитникът Матеус Брито за първи път попадна в групата на Локомотив.

Двубоят идва и на фона на напрежение между част от привържениците на пловдивския клуб и собственика Христо Крушарски. Фенове на „черно-белите“ обявиха бойкот, посочвайки като причини отношенията с ръководството и цените на билетите.

ЦСКА пристига в Пловдив като втори в класирането с 23 точки. При победа „червените“ ще съберат 26 точки и ще изпреварят лидера Левски, който е с 25.

Под ръководството на временния наставник Даниел Моралес ЦСКА записа две поредни победи – 4:1 срещу Арда и 2:0 срещу Локомотив София.

Допълнителен интерес предизвиква завръщането на „Лаута“ на Жоел Зварц и Каталин Иту, които през миналия сезон бяха част от състава на Локомотив Пловдив.

Последният сблъсък между двата отбора беше през май във финала за Купата на България. Редовното време и продълженията завършиха 1:1, а ЦСКА спечели трофея след 4:3 при изпълнението на дузпи.

Билетите за днешната среща са на цена от 20 евро за трибуна „Бесика“, Южната трибуна и сектора за гости, а пропуските за трибуна „Спортклуб“ струват 25 евро.

Мачът ще бъде предаван пряко по Diema Sport и Дарик радио.