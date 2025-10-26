Локо Пд гостува на Дунав за Купата на България

Представителният отбор на Локомотив гостува на Дунав в 1/16-финалите за Купата на България.

Двубоят е насрочен за вторник (28.10) от 18:45 часа на градския стадион в Русе. Крайният изход се решава в една среща, като при равенство в редовното време следват продължения, а при ново такова – дузпи.

Билетите за феновете на “черно-белите” ще са на цена от 10 лева. Касата пред сектора за гости (от към улица “Кавала”) ще работи в деня на мача, като ще отвори в 17:45 часа. Пропуски може да се закупят и онлайн ТУК.

Молим всички привърженици да носят в себе си документ за самоличност.

