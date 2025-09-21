Локо Пд допусна първо поражение от началото на сезона

Представителният отбор на Локомотив допусна тежко поражение като гост на ЦСКА 1948.

„Черно-белите“ изгубиха с 0:4 на стадион „Витоша“ в Бистрица.

Локомотивци започнаха по-активно срещата, като владееха инициативата в първите минути. В 10-ата минута опасен удар на Хуан Переа бе отразен от Димитър Шейтанов. В 43-ата минута ЦСКА 1948 откри резултата. Марто Бойчев получи в наказателното поле на Локомотив и с изстрел в горния ляв ъгъл откри резултата за 1:0.

В началото на втората част „червените“ стигнаха до второ попадение. Гривич центрира от дясно, а в наказателното поле Атанас Илиев се извиси и засече за 2:0. Локомотив можеше да намали резултата – Умарбаев центрира от фаул в наказателното поле на ЦСКА 1948, но там се разминаха Лами и Переа. В 67-ата минута Лукас Риян изби топката след изстрел на играч на домакините, но кълбото попадна в Диало, който вкара за 3:0. Крайното 4:0 бе оформено три минути по-късно от Диало.

Следващата среща на Локомотив е срещу Левски (София). Двубоят със „сините“ е в петък (26.09) от 20:00 часа на „Лаута“.

