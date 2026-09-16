Локо (Мездра) привлече голмайстора Стилян Спасов

23-годишният атакуващ халф подсилва лидера в Северозападната Трета лига след период в Септември 98 (Тервел)

ОФК Локомотив (Мездра) продължава да подсилва състава си, като привлече 23-годишния атакуващ полузащитник Стилян Спасов. Футболистът пристига от третодивизионния Септември 98 (Тервел).

Спасов е роден на 23 октомври 2002 г. в Тутракан. Той е син на бившия футболист Ивелин Спасов, играл за Етър (Велико Търново), Ботев (Пловдив), Шумен, Велбъжд (Кюстендил) и Пирин (Благоевград) в българския елит.

Новото попълнение на Локомотив е възпитаник на детско-юношеската школа на Лудогорец. Като част от юношеските формации на разградския клуб печели Купа България – БФС с отбора до 18 години през сезон 2019/2020, а през следващия сезон става шампион в Елитната група U19.

Голмайстор на Северозападната Трета лига

В мъжкия футбол Стилян Спасов е носил екипите на Лудогорец III, Септември (Симитли), Севлиево и Септември 98 (Тервел).

Един от най-силните му сезони е 2024/2025, когато с екипа на Севлиево става голмайстор на Северозападната Трета лига с 15 попадения. С головете си той помага на отбора да спечели промоция за Втора професионална лига.

С привличането на офанзивния халф Локомотив (Мездра), който е лидер във временното класиране на Северозападната Трета лига, добавя още една възможност в атакуващ план.

От клуба пожелаха на Стилян Спасов много успехи с червено-черната фланелка.