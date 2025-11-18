вторник, ноември 18, 2025
Последни:
Спорт

Лицензионни изпити

Редактор

Изпитна сесия за лиценз УЕФА „С“, УЕФА „В“, УЕФА „А“, вратари УЕФА „В“  , Grassroots leader, /неявили се на редовна сесия и курсисти с неуспешно положени изпити/, както и за студенти завършили  специалност „ФУТБОЛ“ ще се проведе на 28.11.2025г. /петък/

гр. София, Студентски град, НСА „Васил Левски“, в новата зала по футбол -/в хранителния блок-2-ри етаж-виж тук/ при следния график:

– 10:00 часа – футбол /писмен изпит/;

– 12:00 часа – правила на играта;

– 13:00 часа – устен изпит; портфолио, дневник на треньора; /анализ на мач – за УЕФА „В“ и  УЕФА „А“/ способности за демонстрация;

Интересно от мрежата

Вижте още

ЦСКА II пак неудържим – 3:0 като гост на Янтра!

Редактор

ЦСКА посреща Лудогорец 

Редактор

Лудогорец пусна билетите за мача с Арда

Редактор

Pin It on Pinterest