Левски завърши наравно с ЦСКА в Елитната група до 17 години

Юношите на „Левски“ до 17 години завършиха 0:0 като гост на връстниците си от „ЦСКА-София“ в мач от 7-ия кръг в Елитната група в тази възраст.

Воденият от треньора Стоян Димов отбор e на седмо място с актив от 13 точки във временното класиране. Лидер е „Лудогорец“ с 19 точки.

„Левски“ U17: 1. Алек Здравков, 2. Александър Ценов, 3. Мартин Гайдев, 4. Любен Бакърджиев, 5. Калоян Петров, 6. Георги Камбитов (к), 7. Ернан Ангелов, 8. Денис Милетиев, 9. Андрей Нешев (85 – 19. Никола Младенов), 10. Лазар Петров, 11. Калоян Деянски (75 – 16. Денислав Василев).

