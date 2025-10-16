ПФК “Левски“ застава твърдо зад Светослав Вуцов и решението му временно да се оттегли от националния отбор, докато не почувства ясно, че е желан и защитен в среда на уважение и професионализъм.

Клубът е разочарован от отношението, демонстрирано към един от най-талантливите български вратари. Категорични сме, че няма да приемем никаква форма на вербална агресия, както и пренебрежително или уронващо престижа отношение към наш футболист.

Никой национален състезател не трябва да избира между честта да играе за България и правото си на сигурна и уважителна работна среда.

ПФК „Левски“ ще продължи стриктно да спазва действащите регламенти на FIFA и UEFA и ще съдейства по всички процедури, свързани с повиквателните за националните отбори, като едновременно с това ще защитава здравето и достойнството на своите футболисти в рамките на правилата и действащото законодателство.

Вярваме, че когато поверяваме на тези млади мъже задачата да пазят честта на България, сме длъжни да им гарантираме среда, в която да растат като спортисти и личности. Затова настояваме за минимум следните стандарти, които да бъдат въведени в националните отбори:

– Нулева толерантност към унижение, заплахи и публично принизяване на състезатели;

– Въздържан и отговорен публичен език от страна на ръководители и треньори — без генерализации, които обезценяват труда на националите;

– Равни правила за всички — ясно комуникирани изисквания, последователност в прилагането и защита на човешкото достойнство.

До въвеждането на горните стандарти подкрепяме личното решение на Светослав Вуцов и ще работим ежедневно той да бъде в най-висока спортна форма. Оставаме отворени за конструктивен диалог с БФС и треньорския щаб с единствената цел — силен национален отбор, изграден върху доверие, чест и отборен дух.

Facebook

Twitter



Shares