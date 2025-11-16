Левски загуби от Славия като гост в Елитната група до 17 години

Юношите на „Левски“ до 17 години загубиха с 1:3 като гост връстниците си от „Славия“ в мач от 12-ия кръг в Елитната група в тази възраст.

Голът за „сините“ отбеляза Денис Милетиев в 40-та след подаване на Калоян Деянски.

Воденият от треньора Стоян Димов отбор e на трето място във временното класиране с актив от 25 точки, на шест от лидера „Лудогорец“, който е и с мач по-малко.

„Левски“ U17: 1. Алек Здравков, 2. Александър Ценов, 3. Мартин Гайдев, 4. Любен Бакърджиев (80 – 19. Никола Младенов), 5. Калоян Петров, 6. Георги Камбитов (к), 7. Ернан Ангелов, 8. Денис Милетиев, 9. Денислав Василев (65 – 15. Александър Трайков), 10. Лазар Петров, 11. Калоян Деянски (88 – 13. Пиер Дамянов).

