Левски задържа ключов играч

ПФК „Левски“ и защитникът Кристиан Макун подписаха нов договор до лятото на 2028 година.

Националът на Венецуела има до момента 70 мача и 4 гола с екипа на представителния отбор на ПФК „Левски“. Макун дебютира със „синята“ фланелка на 15 септември 2024 година при победата с 4:2 като гост на „ЦСКА 1948“, а на 29 септември 2024 година вкара и първия си гол за „Левски“ при победата над „Арда“ с 2:1 на стадион „Георги Аспарухов“.

Шампион на България за сезон 2025/26 година.

ПФК „Левски“ благодари за професионалното отношение и пожелава на Кристиан Макун още много победи, трофеи и щастливи мигове със синята фланелка.