„Левски“ U16 със седма поредна победа в „Зона София“

Юношите на „Левски“ до 16 години записаха седми пореден успех в софийското зонално първенство.

Момчетата на треньора Петър Карачоров победиха с класическото 3:0 като гост „Миньор“ (Перник). Петко Панайотов откри резултата в 70-та минута, а три по-късно Любомир Тодоров удвои. Крайното 0:3 оформи Антоан Стоянов в 80-та минута.

„Левски“ U16 е лидер в класирането с пълен актив от 21 точки след 7 изиграни мача. На второ място е „Хебър“ (Пазарджик) с 14, а трети – „Миньор“ също с 14 точки.

„Левски“ U16:

1. Велизар Илиев, 2. Крис Златинов (60 – Симеон Василев), 21. Константин Габерски, 5. Слави Чакъров, 4. Стилиан Бързачки, 22. Марио Дадаков, 19. Петко Панайотов, 10. Любомир Тодоров (к), 26. Радостиан Димитров, 16. Кристиян Красимиров, 11. Виктор Добрев (65 – Антоан Стоянов).