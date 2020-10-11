„Левски“ U16 разгроми „Левски-Раковски“

Юношите на „Левски“ до 16 години записаха шести пореден успех в софийското зонално първенство.

Момчетата на треньора Петър Карачоров разгромиха с 8:1 „Левски-Раковски“ на комплекс „Георги Аспарухов“. Хеттрик за победата отбеляза Радостиан Димитров, по два гола добавиха Любомир Тодоров и Кристиян Красимиров, а веднъж се разписа Петко Панайотов.

„Левски“ U16 е лидер в класирането с пълен актив от 18 точки след 6 изиграни мача. На второ място е „Миньор“ (Перник) с 14, а трети – „Царско село“ с 13 точки.

„Левски“ U16:

1. Велизар Илиев, 21. Константин Габерски, 5. Слави Чакъров, 3. Георги Коричков, 22. Марио Дадаков, 20. Боян Иванов (50 – Ники Гинчев), 19. Петко Панайотов, 6. Дейвид Джоров, 10. Любомир Тодоров (к), 26. Радостиан Димитров (65 – Кристиян Красимиров), 11. Виктор Добрев (50 – Крис Златинов).