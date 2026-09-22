Левски U16 разгроми Етър с 4:0, U15 завърши 1:1 във Велико Търново

„Сините“ записаха победа и равенство при гостуванията си на Етър в срещи от шестия кръг на Елитните групи

Юношите на „Левски“ до 16 и 15 години записаха победа и равенство при гостуванията си на връстниците от „Етър“ във Велико Търново. Двата двубоя бяха от шестия кръг на Елитните групи в съответните възрасти.

Левски U16 с категорична победа

„Левски“ U16 разгроми домакините с 4:0, като поведе още в 5-ата минута. Александър Тошев откри резултата след асистенция на Валентин Петров.

В 30-ата минута Ивайло Кирилов удвои преднината след подаване на Ландон Йескас.

След почивката „сините“ продължиха да увеличават аванса си. В 75-ата минута Явор Славчев направи резултата 3:0 след асистенция на Тошев, а Владимир Крумов оформи крайното 4:0 в 86-ата минута.

Воденият от Георги Кузовски тим заема четвъртото място във временното класиране с актив от 12 точки.

Състав на „Левски“ U16: Александър Галев, Константин Симов, Валентин Петров (60 – Стойко Цочев), Мартин Найденов, Ивайло Кирилов, Теодор Михайлов, Ландон Йескас (80 – Николай Пиронков), Емилиян Николов (60 – Владимир Крумов), Кристиян Кънчев (46 – Борис Иванов), Явор Славчев (к), Александър Тошев (75 – Антоан Цветанов).

Левски U15 изпусна победата в края

Юношите на „Левски“ до 15 години завършиха 1:1 срещу домакините.

„Сините“ поведоха в 72-ата минута с попадение на Иван Иванов. Седем минути по-късно „виолетовите“ успяха да изравнят и срещата приключи без победител.

Воденият от Илиян Иванов отбор заема третото място във временното класиране с 14 точки.

Състав на „Левски“ U15: Денис Македонски, Теодор Станков, Константин Велев, Александър Илиев (к), Димитър Сираков, Даниел Янчев, Георги Георгиев (50 – Володимир Бачурин), Калин Дъров (50 – Антоан Младенов), Кирил Миладинов (60 – Спас Ашков), Иван Иванов, Михаил Тодоров (75 – Алекс Петков).