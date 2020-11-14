„Левски“ U16 разгроми „Беласица“ в „Зона София“

Юношите на „Левски“ до 16 години разгромиха с 9:0 „Беласица“ на комплекс „Георги Аспарухов“ в среща от 12-ия кръг на първенството в „Зона София“.

Победата бе единадесета поред за водения от треньора Петър Карачоров тим. Два гола за успеха отбеляза капитанът Виктор Василев, а по едно попадение добавиха Радостиан Димитров, Симеон Василев, Константин Габерски, Асен Митков, Кристиян Красимиров, Преслав Бачев и Любомир Тодоров.

„Левски“ U16 е лидер в класирането с пълен актив от 33 точки след 11 изиграни мача. Второто място се дели от „Септември“, „Хебър“ и „Пирин 2001“ с по 21 точки.

„Левски“ U16: 1. Велизар Илиев (41 – 12. Атанас Кехайов), 21. Константин Габерски (55 – 17. Ясен Цветанов), 4. Стилиан Бързачки (41 – 20. Дейвид Михалев), 3. Георги Коричков (50 – 16. Преслав Бачев), 22. Марио Дадаков, 8. Антоан Стоянов, 19. Петко Панайотов (41 – 27. Асен Митков), 6. Виктор Василев (к), 10. Любомир Тодоров, 26. Радостиан Димитров (50 – 16. Кристиян Красимиров), 7. Симеон Василев.