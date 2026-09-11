Левски U16 разгроми Академик Пловдив с 5:1 след обрат

„Сините“ отбелязаха пет гола през второто полувреме, а Емилиян Николов се разписа два пъти в края на срещата

Юношите на „Левски“ до 16 години победиха категорично „Академик“ (Пловдив) с 5:1 в двубой от петия кръг на Елитната група в тази възраст.

Домакините от Пловдив поведоха в началото на срещата, но след почивката футболистите на „Левски“ направиха пълен обрат и стигнаха до убедителния успех.

Пет гола за „сините“ след почивката

Ландон Йескас възстанови равенството в 52-ата минута, а само пет минути по-късно капитанът Явор Славчев изведе „Левски“ напред – 2:1.

В 75-ата минута Мартин Найденов увеличи аванса на столичани.

В заключителните минути Емилиян Николов се разписа на два пъти – в 85-ата и 88-ата минута, за да оформи крайното 5:1 за „Левски“.

След изиграването на срещата воденият от Георги Кузовски отбор заема шестото място във временното класиране с актив от 9 точки.

Съставът на „Левски“ U16

„Левски“: Александър Галев, Константин Симов (77′ Борис Иванов), Стойко Цочев (67′ Владимир Моллов), Мартин Найденов, Васил Тинчев (77′ Ивайло Кирилов), Теодор Михайлов, Ландон Йескас, Емилиян Николов, Кристиян Кънчев (57′ Владимир Крумов), Явор Славчев (к), Александър Тошев (77′ Антоан Цветанов).