Левски U14 с нова победа в Столичното първенство

Юношите на „Левски“ до 14 години победиха с 1:0 на стадион „Георги Аспарухов“ връстниците си от „Левски-Раковски“ в мач от 20-ия кръг на Столичното първенство.

Победният гол за „сините“ бе дело на Кристиян Вутов в 43-та минута.

Воденият от треньора Милен Гаджев тим е на второ място в класирането с 46 точки и мач по-малко от лидера „Национал“ с 50 точки.

Съставът на „Левски“ U14: 12. Георги Кузов (36 – 12. Огнян Владимиров), 2. Антон Манов, 3. Кристиян Манолов, 4. Самуел Велчев (36 – 14. Александър Йовчев), 5. Стоян Лазаров, 6. Антонио Георгиев (36 – 15. Сашо Грънчаров), 7. Любомир Каракашев (к) (64 – 16. Ники Станимиров), 8. Велин Драгоев (36 – 17. Стивън Гаоте), 9. Андрей Нешев (52 – 18. Велизар Ветов), 10. Кристиян Вутов, 11. Иво Мотев.