„Левски“ U14 разгроми „Олимпия“ с 6:0 и посвети победата на Станислав Ноков

Мартин Маринов блесна с хеттрик за „сините“, които записаха категоричен успех на стадион „Георги Аспарухов“

Юношите на „Левски“ до 14 години постигнаха убедителна победа с 6:0 над „Олимпия“ в двубой от петия кръг на Столичното първенство. Срещата се игра на стадион „Георги Аспарухов“.

„Сините“ посветиха успеха на своя защитник Станислав Ноков, който е претърпял тежка контузия и днес е бил успешно опериран.

Голмайстор на двубоя стана Мартин Маринов, който реализира хеттрик. Той се разписа в 34-ата, 46-ата и 51-ата минута.

Резултатът беше открит от Александер Ботев в 14-ата минута. Росен Газянов реализира от дузпа в 60-ата минута, а две минути по-късно Джейм Мехмед оформи крайното 6:0.

След успеха воденият от Владимир Владимиров отбор заема четвъртото място във временното класиране с актив от 9 точки.

„Левски“ U14: Мартин Матеев (36′ – Максим Костов), Веселин Ценов, Калоян Костов (55′ – Никола Георгиев), Калоян Ангелов, Александер Ботев (45′ – Ивайло Динев), Росен Газянов, Иван-Лазар Ковачев (55′ – Борис Лазаров), Кристиян Кръстев (36′ – Константин Вълчев), Мартин Маринов (55′ – Джейм Мехмед), Константин Костов (58′ – Андрей Францов), Раян Костов (55′ – Велизар Петров).