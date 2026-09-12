„Левски“ U14 разгроми „Ботев“ (София) със 7:0

„Сините“ записаха убедителна победа на стадион „Георги Аспарухов“ и продължават с пълен актив в Столичното първенство

Юношите на „Левски“ до 14 години постигнаха впечатляваща победа, след като разгромиха „Ботев“ (София) със 7:0 в двубой от третия кръг на Столичното първенство. Срещата се игра на стадион „Георги Аспарухов“.

„Сините“ поведоха още във 2-рата минута чрез Константин Костов. Той се разписа отново в 35-ата минута и даде солидна преднина на своя тим.

След почивката домакините продължиха да доминират. Росен Газянов отбеляза в 39-ата минута, а само четири минути по-късно Велизар Петров направи резултата 4:0.

В 53-тата минута Андрей Францов добави пето попадение.

Мартин Маринов оформи разгрома

В заключителните минути на срещата дойде ред и на Мартин Маринов. Той се разписа два пъти в рамките на само две минути – в 65-ата и 67-ата, с което оформи крайното 7:0.

След убедителния успех воденият от Владимир Владимиров тим на „Левски“ U14 има пълен актив от 6 точки, като е и с мач по-малко.

Голмайстори: Константин Костов (2), Мартин Маринов (2), Росен Газянов, Велизар Петров и Андрей Францов.