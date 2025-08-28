Левски търси чудото срещу АЗ Алкмаар

Левски гостува на нидерландския АЗ Алкмаар в среща-реванш от плейофния кръг на Лига на конференциите.

„Сините“ отстъпиха с 0:2 преди седмица на Националния стадион „Васил Левски“ и подвиг, граничещ с чудото, е нужен, за да може тимът да се класира за основната фаза. Мачът на стадион „АФАС“ стартира в 20:30 часа и ще бъде предаван на живо по Диема спорт, както и в ефира на Дарик радио.

Една е липсата в състава на Хулио Веласкес за двубоя в Северна Холандия – контузеният полузащитник Карлос Охене, който не пътува с тима. В групата обаче се завръщат възстановените Георги Костадинов и Мустафа Сангаре, които безспорно липсваха в последните срещи на „сините“. Дотук Левски не изневерява тактически на своето 4-2-3-1, като е малка вероятността и сега да го направи, но Веласкес е показал, че може да прави интересни вътрешни рокади с цел изненада на опонента – справка Майкон в халфовата линия срещу Апоел Беер Шева.

Историята е категорична: никога досега български клуб не е елиминирал съперник в европейските клубни турнири след загуба у дома в първия мач с два или повече гола. Левски е бил в ситуация на домакински пасив от два гола на няколко пъти:

– срещу Милан 0:2, губи реванша с 2:5 (1988/89)

– срещу Копенхаген 0:2, губи реванша с 1:4 (1998/99)

– срещу Ювентус 1:3, равенство 1:1 в реванша (1999/2000)

– срещу Шалке 1:3, равенсво 1:1 в реванша (2005/06)

АЗ Алкмаар излиза на своя стадион „АФАС“ със самочувствието на отбор, който губи рядко у дома. Последните загуби на „червено-белите“ са нанесени от отбори като Астън Вила и Уест Хям, а глава само през последните 12 месеца преклониха Тотнъм, Галатасарай, Рома и Фенербахче. Добра новина за наставника Маартен Мартенс е завръщането след контузия на основния плеймейкър Свен Майнанс, който не игра в София.

