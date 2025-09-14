„Левски“ стартира новия сезон в Столичното първенство с разгромна победа

Юношите на „Левски“ до 14 години стартираха новия сезон в Столичното първенство с разгромна победа над „Локомотив“ (София)!

Воденият от треньора Станислав Богданов отбор разгроми „железничарите“ с 6:0 на стадион „Георги Аспарухов“ в среща от 1-ия кръг на надпреварата.

По два гола за „сините“ отбелязаха Михаил Тодоров в 9-та и 28-та минути и Оушън Тантилов в 15-та и 38-та минути. По едно попадение добавиха Кирил Миладинов в 20-та и Алекс Петков в 67-та минути.

„Левски“ U14: 12. Денислав Македонски (55 – Лъчезар Рошлев), 2. Александър Хаджинедев (64 – Владислав Георгиев), 3. Теодор Станков (64 – Даниел Метрашев), 4. Антоан Младенов, 5. Александър Илиев (к), 6. Константин Велев (55 – Алекс Петков), 7. Оушън Тантилов (60 – Теодор Стаменов), 8. Константин Костов (36 – Володимир Бачурин), 9. Кирил Миладинов (36 – Огнян Назъров), 10. Иван Иванов (60 – Марио Николов), 11. Михаил Тодоров (55 – Максим Пильов).

