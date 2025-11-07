Левски се включва в световната инициатива „Мовембър“

В навечерието на най-чакания мач в България, ПФК „Левски“ застава зад инициатива, която е много по-голяма от футбола.

За поредна година ние, като социално отговорен клуб, подкрепяме инициативата „Мовембър“. Месец ноември е посветен на мъжкото здраве и превенцията на тежки заболявания като рак на простата и рак на тестисите. Ще изразим своята принадлежност към това движение, като поставим символа на „Мовембър“ – мъжките мустаци на единия ръкав на официалния екип и ще играем с тях по време на мача с „ЦСКА-София“.

Надяваме се нашето участие в инициативата да помогне повече мъже да обърнат внимание на здравето си. Защото то е най-важното в живота.

