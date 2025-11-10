Левски с разгромни победи над Дунав в Елитните групи до 15 и до 16 години

Юношите на „Левски“ до 15 и до 16 години записаха разгромни победи на стадион „Георги Аспарухов“ над връстниците си от „Дунав“ (Русе) в мачове от 13-ия кръг на Елитните групи в тези възрасти.

„Левски“ U15 победи гостите от Русе с 5:2. Хеттрик за „сините“ отбеляза Явор Славчев – в 16-та, 58-та и 74-та минути. По едно попадение добавиха Георги Тодоров в 25-та и Матео Борисов в 80-та минути.

Воденият от треньора Илиян Иванов отбор е на второ място в класирането с 32 точки, на две след лидера „Лудогорец“.

„Левски“ U15: 1. Калоян Дойчинов, 2. Александър Кайряков, 3. Валентин Петров, 4. Васил Тинчев (к), 5. Искрен Богданов, 6. Теодор Михайлов, 7. Ландон Йескас, 8. Михаил Тодоров (65 – 13. Борис Иванов), 9. Явор Славчев, 10. Емилиян Николов (58 – 14. Матео Борисов), 11. Георги Тодоров.

Юношите на „Левски“ до 16 години победиха с 4:0 своя съперник. Красен Крумов откри за „сините“ в 4-та минута след подаване на Александър Николов. Той се разписа отново в 23-та минута след асистенция на Васил Киров. Денислав Костов от дузпа в 27-та минута направи резултата класически. Кирило Бачурин оформи крайния резултат в 80-та минута.

Воденият от треньора Димитър Андонов отбор е на трето място в класирането с 31 точки, на 6 от лидера „Лудогорец“ и на 1 от втория – „Академик“ (Пловдив).

„Левски“ U16: 1. Александър Митев (64 – 20. Александър Янкулов), 2. Кирило Бачурин, 3. Мартин Реджебов, 4. Адриян Миланов, 5. Мариян Славчев (к), 6. Йоан Немчев (55 – 16. Янис Александров), 7. Александър Николов (55 – 19. Кристиан Шиячки), 8. Денислав Костов, 9. Красен Крумов (79 – 18. Олег Малафей), 10. Васил Киров, 11. Мариян Йовов (79 – 17. Никола Райчев).

Facebook

Twitter



Shares