Левски с равенство срещу ЦСКА при 15-годишните

Юношите на „Левски“ до 15 години завършиха наравно – 2:2 с връстниците си от „ЦСКА-София“ в мач от 5-ия кръг на Елитната група в тази възраст.

Гостите поведоха в резултата в 12-та минута, но Антоан Петров изравни за „сините“ в 49-та минута. „Червените“ отново излязоха напред резултата 62-та минута. Антоан Петров с втория си гол в мача изравни за „Левски“ в 75-та минута.

Воденият от треньора Илиян Иванов отбор е на второ място в класирането с 11 точки, на една от лидера „Септември“.

„Левски“ U15: 1. Александър Галев, 2. Владимир Моллов (41 – 14. Борис Иванов), 3. Константин Симов, 4. Васил Тинчев (к), 5. Валентин Петров, 6. Искрен Богданов, 7. Ландон Йескас, 8. Матео Борисов (41 – 19. Явор Славчев), 9. Антоан Петров, 10. Емилиян Николов, 11. Георги Тодоров (55 – 20. Михаил Тодоров).

