Левски с победи над Локо Пд в Елитните групи до 15 и до 16 години

Юношите на „Левски“ до 15 и до 16 години записаха победи на стадион „Георги Аспарухов“ над връстниците си от „Локомотив“ (Пловдив) в мачове от 15-ия кръг на Елитните групи в тези възрасти.

„Левски“ U15 победи пловдивчани с 4:0. Георги Тодоров откри за „сините“ в 20-та минута от дузпа. Три минути по-късно Явор Славчев удвои, а в 27-та Тодоров с втория си гол в мача направи преднината класическа. В 58-та минута Валентин Петров оформи крайния резултат.

Воденият от треньора Илиян Иванов отбор е на второ място в класирането с 35 точки, на две след лидера „Лудогорец“.

„Левски“ U15: 1. Александър Галев (41 – 12. Денис Македонски), 2. Константин Симов (68 – 15. Александър Кайряков), 3. Валентин Петров, 4. Васил Тинчев (к) (65 – 14. Борис Иванов), 5. Искрен Богданов, 6. Теодор Михайлов, 7. Ландон Йескас, 8. Михаил Тодоров (58 – 13. Матео Борисов), 9. Явор Славчев, 10. Емилиян Николов (65 – 17. Иван Иванов), 11. Георги Тодоров.

Юношите на „Левски“ до 16 години победиха с 3:0 своя съперник. Йоан Немчев откри за „сините“ в 3-та минута след подаване на Адриян Миланов. Кристиан Шиячки удвои в 45-та минута след асистенция на Мариян Йовов. Красен Крумов оформи крайния резултат в 70-та минута след подаване на Никола Райчев.

Воденият от треньора Димитър Андонов отбор е на трето място в класирането с 37 точки, на 3 от лидера „Лудогорец“, който е с мач по-малко и на 1 от втория – „Академик“ (Пловдив).

„Левски“ U16: 1. Александър Митев, 2. Кирило Бачурин, 3. Мартин Реджебов, 4. Адриян Миланов, 5. Мариян Славчев (к), 6. Йоан Немчев, 7. Никола Райчев (88 – 19. Олег Малафей), 8. Денислав Костов, 9. Красен Крумов, 10. Мариян Йовов, 11. Кристиан Шиячки.

