Левски с победа и равенство срещу Ботев Пд

Юношите на „Левски“ до 15 и до 16 години записаха победа и равенство на стадион „Георги Аспарухов“ срещу връстниците си от „Ботев“ (Пловдив) в мачове от 11-ия кръг на Елитните групи в тези възрасти.

„Левски“ U15 победи пловдивчани с 3:2 и ги изпревари във временното класиране. Гостите поведоха в 42-та минута, но „сините“ обърнаха резултата с два гола на Георги Тодоров в 57-та и 63-та минути и на Ландон Йескас в 69-та минута. В 70-та минута играчите на „Ботев“ вкараха втория си гол в мача.

Воденият от треньора Илиян Иванов отбор е на второ място в класирането с 26 точки, на две след лидера „Лудогорец“.

„Левски“ U15: 1. Александър Галев, 2. Константин Симов, 3. Валентин Петров, 4. Васил Тинчев (к), 5. Искрен Богданов, 6. Теодор Михайлов, 7. Ландон Йескас, 8. Явор Славчев, 9. Михаил Тодоров, 10. Емилиян Николов, 11. Георги Тодоров.

Юношите на „Левски“ до 16 години завършиха 1:1 с гостите от Пловдив. „Сините“ поведоха в 35-та минута с попадение на Мартин Грозданов след подаване на Александър Николов. Футболистите на „Ботев“ изравниха в 55-та минута.

Воденият от треньора Димитър Андонов отбор е на трето място в класирането с 25 точки, на 6 от лидера „Лудогорец“.

„Левски“ U16: 1. Александър Митев, 2. Александър Иванов, 3. Мартин Реджебов, 4. Мартин Грозданов, 5. Мариян Славчев (к), 6. Йоан Немчев, 7. Александър Николов, 8. Денислав Костов (55 – 19. Мариян Йовов), 9. Красен Крумов, 10. Васил Киров, 11. Кристиан Шиячки (75 – 18. Олег Малафей).

