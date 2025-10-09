Левски с нова разгромна победа в Столичното първенство

Юношите на „Левски“ до 14 години записаха нова разгромна победа в Столичното първенство.

„Сините“ победиха с 9:0 на стадион „Георги Аспарухов“ връстниците си от „Шампион“ в отложен мач от 3-ия кръг на надпреварата.

Хеттрик за „сините“ отбеляза Михаил Тодоров в 11-та, 13-та и 20-та минути. Два гола добави Иван Иванов в 28-та и 37-та минути. По веднъж се разписаха Александър Илиев в 3-та, Кирил Миладинов в 42-та, Николай Чалъков в 57-та и Алекс Петков в 65-та минути.

Воденият от треньора Станислав Богданов е с пълен актив от 9 точки след 3 изиграни мача, без допуснат гол и с 21 вкарани попадения.

„Левски“ U14: 1. Явор Луканов, 2. Огнян Назъров, 3. Антоан Младенов, 4. Иван Сираков (55 – 14. Владислав Георгиев), 5. Александър Илиев (к), 6. Володимир Бачурин (50 – 18. Николай Чалъков), 7. Оушън Тантилов (55 – 13. Даниел Метрашев), 8. Константин Костов (50 – 15. Максим Пильов), 9. Кирил Миладинов (45 – 17. Марио Николов), 10. Иван Иванов (45 – 19. Алекс Иванов), 11. Михаил Тодоров (45 – 16. Теодор Стаменов).

