Левски с група от 22 футболисти за гостуването на Ботев Вр
Хулио Веласкес определи състава за двубоя от 9-ия кръг на Първа лига
Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 22 футболисти за гостуването на Ботев Враца в среща от 9-ия кръг на Първа лига.
Двубоят ще се играе в неделя, 13 септември, от 17:45 часа на стадион „Христо Ботев“ във Враца.
Групата на Левски:
Вратари: Светослав Вуцов, Огнян Владимиров.
Защитници: Алдаир, Хевертон, Кристиан Макун, Петко Христов, Майкон, Алекс Сентейес.
Полузащитници и нападатели: Гашпер Търдин, Асен Митков, Мехди Мубарик, Марко Груич, Сержиньо, Мазир Сула, Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа и Мустафа Сангаре.
„Сините“ ще търсят положителен резултат при визитата си във Враца, а Веласкес ще разполага с широк избор за стартовия състав и промените по време на срещата.
Ботев Враца – Левски
Дата: 13 септември 2026 г.
Начало: 17:45 часа
Стадион: „Христо Ботев“, Враца