Левски с група от 22 футболисти за гостуването на Ботев Вр

Хулио Веласкес определи състава за двубоя от 9-ия кръг на Първа лига

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 22 футболисти за гостуването на Ботев Враца в среща от 9-ия кръг на Първа лига.

Двубоят ще се играе в неделя, 13 септември, от 17:45 часа на стадион „Христо Ботев“ във Враца.

Групата на Левски:

Вратари: Светослав Вуцов, Огнян Владимиров.

Защитници: Алдаир, Хевертон, Кристиан Макун, Петко Христов, Майкон, Алекс Сентейес.

Полузащитници и нападатели: Гашпер Търдин, Асен Митков, Мехди Мубарик, Марко Груич, Сержиньо, Мазир Сула, Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа и Мустафа Сангаре.

„Сините“ ще търсят положителен резултат при визитата си във Враца, а Веласкес ще разполага с широк избор за стартовия състав и промените по време на срещата.

Ботев Враца – Левски

Дата: 13 септември 2026 г.

Начало: 17:45 часа

Стадион: „Христо Ботев“, Враца